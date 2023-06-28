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Gebe hayvanlar kurban edilir mi? İşte Diyanet'ten gelen cevap

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de gebe hayvanların kurban edilemeyeceği... Merak edilen konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, gebe hayvanlar kurban edilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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  • Gebe hayvanlar kurban edilir mi? Diyanet açıkladı: Kurban hayvan hamile olursa ne olur?

    Kurban ibadetini  yerine getirecekler kurbanla ilgili detayları araştırıyor. Bu detaylardan biri de gebe hayvanların kurban edilip edilemeyeceği sorusunun cevabı... Peki, gebe hayvanlar kurban edilebilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mrak edilen soruya cevap geldi. Peki, gebe hayvanlar kurban edilir mi? İşte merak edilen detaylar...
  • Gebe hayvanlar kurban edilir mi? Diyanet açıkladı: Kurban hayvan hamile olursa ne olur?

    GEBE HAYVANLAR KURBAN EDİLİR Mİ?

    Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir: Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 466-467).

     
  • Gebe hayvanlar kurban edilir mi? Diyanet açıkladı: Kurban hayvan hamile olursa ne olur?
    Yavru, anne rahminde iken anne kesilirse, bu yavrunun etinin yenilip yenilmeyeceği konusu fukaha arasında ihtilaflıdır. Bu yavrunun eti İmam Ebû Hanîfe’ye göre yenilmez, İmam Şâfiî, Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre yaratılışı tamamlanmışsa yenilir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 153).

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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