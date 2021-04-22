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Gebelere Covid-19'a karşı "tedbirlere uymaları ve aşı" önerisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Gebelerde, bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle basit denebilecek bir grip enfeksiyonu ölümcül seyredebilir. O nedenle gebelerin koruma önlemlerine mutlak suretle uymaları ve toplu yerlerden kaçınmaları gerekmekte. İmkan varsa en önemli şey aşı yaptırmaları" dedi

Gebelere Covid-19'a karşı
Gebelere Covid-19'a karşı "tedbirlere uymaları ve aşı" önerisi
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AA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, bağışıklık sistemlerindeki zayıflama nedeniyle grip enfeksiyonunun dahi ölümcül seyredebildiği gebelere, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı koruma önlemlerine uymaları, toplu yerlerden kaçınmaları, imkan varsa aşı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, salgının başında hamilelerin, gençlerin ve çocukların Covid-19'dan daha az etkilendiğini fakat son dalgayla birlikte hastalığın artık genç yaştaki bireyler ile gebelere daha çok bulaştığını, onlarda daha ağır seyrettiğini gözlemlediklerini aktardı.

Bu durumun 3 nedeni olabileceğini belirten Buyru, bunları "ileri yaştaki insanların daha fazla korunmaları ve aşılanmaları, virüsteki değişikliklerin gençleri daha fazla etkilemesi, hastalığın tüm toplumda daha sık görülmesi" şeklinde sıraladı.

Hamilelik hormonlarının hastalıktan korumada etkili olduğunu fakat virüsün mutasyona uğramasıyla bu durumun değiştiğini ifade eden Buyru, şunları kaydetti: "Gebelikte enfeksiyon hastalıklarının daha ağır geçtiğini biliyoruz. Buna viral enfeksiyonların tümü dahil. Covid-19 başlangıçta gebelerde çok ağır semptomlarla seyretmiyordu. Bunu, gebelik hormonlarının, özellikle kadında daha yüksek olan progesteron hormonunun etkisiyle kısmen açıklamak mümkün. Çünkü ölüm oranlarına baktığımızda da kadınların erkeklere göre daha şanslı olduğunu görüyorduk. Bunu kadınlık hormonlarının etkisiyle açıklıyorduk. Son zamanlarda maalesef bu fark ortadan kalktı. Özellikle de gebeler etkileniyor. Vefatlara daha sık rastlıyoruz. Bu durum virüsteki mutasyonlara bağlı olabilir."

"AŞI HEM KENDİLERİ HEM BEBEKLERİ İÇİN KORUYUCU OLACAKTIR"

Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerin Covid-19 salgınından korunmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Gebelikte bağışıklık sisteminin baskılandığını, vücudun bebeği yabancı cisim olarak kabul etmemesi için bunun gerektiğini aktaran Buyru, "Gebelerde, bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle basit denebilecek bir grip enfeksiyonu ölümcül seyredebilir. O nedenle gebelerin koruma önlemlerine mutlak suretle uymaları ve toplu yerlerden kaçınmaları gerekmekte. İmkan varsa en önemli şey aşı yaptırmaları. Şu anda sağlık çalışanları ve öğretmenler bu imkandan yararlanıyorlar. Ya da kronik hastalığı olan gebeler aşı yaptırabiliyorlar. Mümkünse, aşı yaptırmaları hem kendileri hem bebekleri için koruyucu olacaktır."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

Buyru, araştırmalarda, aşıların gebelerdeki koruyuculuğunun iyi ve yan etkilerinin az olduğunun ortaya konduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Gerek BioNTech gerek Sinovac aşısının gebelere güvenle yapılabileceğini söyleyebiliriz. BioNTech verilerini yayınladı. Sinovac ile ilgili veri yok ama inaktif aşı olduğu için olumsuz bir etkisi olmadığını söylemek mümkün. Koruyucu olduğu da ortaya kondu. Keşke gebeler de öncelikli gruba dahil edilip, aşı yapılabilse. Bu, doğacak bebek açısından da önemli çünkü antikorlar bebeğe geçip onu da koruyor. Anneyi de gebeliği süresince ağır hastalıktan ve hastalığın ölümcül olmasından büyük ölçüde koruyacaktır."

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