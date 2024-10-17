Gebze Belediyesi'den IBAN uyarısı

Gebze Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlardan para istendiği belirtildi.

Merkezin hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiği, kaçırılan hayvanların da çeşitli hastalıkları olduğu için burada bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedidi:

"Eylemciler, hastalıkları gerekçe göstererek, insanlarımızın duyarlılığını istismar edip para toplamaya çalışmaktadır. Kuduz, salgın hastalık gibi toplum sağlığını tehdit eden sağlık sorunları bulunan ve yaralanma sonucu organ hasarları olan bütün hayvanların merkezimize iadesinin ivedilikle yapılması gerekmektedir."