Alüminyum fabrikasında patlama ve yangın: 1 işçi yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı. Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'ndeki alüminyum fabrikasında, basınç tankının patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Fotoğraf: İHA

1 İŞÇİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; yaralanan bir işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

*Haberin birinci görseli DHA tarafından servis edilmiştir.