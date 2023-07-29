ŞİDDET SARMALI! Yaşananlar kamerada: Gebze'de darp ettiği hamile kadının düşük yapmasına neden olan şahsın iş yerine silahlı saldırı!

ŞİDDET SARMALI! Yaşananlar kamerada: Gebze'de darp ettiği hamile kadının düşük yapmasına neden olan şahsın iş yerine silahlı saldırı!

Hamile kadını darp edip düşük yapmasına neden olan şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hamile bir kadını darp ederek düşük yapmasına sebep olan şahsın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde 2 kişinin tabanca ile bir kişinin ise döner bıçağıyla iş yerine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı görülüyor. Yaralanan dönercinin akrabaları da kendilerine saldıran şahısların dükkanını taramalı tüfekle bastığı anbean kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hamile Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.

Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen 3 şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bir kişiyi 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

Olaya ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin elinde tabanca, bir kişinin ise elinde döner bıçağı ile Mustafa Ö.'nün dükkanına saldırdığı görülüyor. Döneci dükkanında bulunan 3 kişi, kurşunlardan kendini yere atarak kurtarmaya çalıştığı görüldü. Dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tutan şahıslar, daha sonra motosikletle olay yerinden ayrıldı.