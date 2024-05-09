Gebze'de taş ocağında feci ölüm: Bant ile merdane arasında sıkıştı
Kocaeli Gebze'de bir taş ocağında yürüyen bantta operatör olarak çalışan Arif Koç, bakım yaptığı esnada kendisini fark etmeyen işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taş ocağında bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışan operatör Arif Koç (39) yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi Beynova Sokak üzerinde bulunan taş ocağında meydana geldi.
BANT İLE MERDANE ARASINA SIKIŞTI
Taş ocağında yürüyen bantta operatör olarak çalışan Arif Koç, bakım yaptığı sırada kendisini fark etmeyen bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasına sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Arif Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Koç'un cansız bedeni otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.