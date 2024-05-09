Gebze'de taş ocağında feci ölüm: Bant ile merdane arasında sıkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taş ocağında bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışan operatör Arif Koç (39) yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi Beynova Sokak üzerinde bulunan taş ocağında meydana geldi.

BANT İLE MERDANE ARASINA SIKIŞTI

Taş ocağında yürüyen bantta operatör olarak çalışan Arif Koç, bakım yaptığı sırada kendisini fark etmeyen bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasına sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Arif Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma ekipleri inceleme yaptı.