Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ulaşım, trafik kazaları nedeniyle aksadı

AA

Kar ve tipinin etkili olduğu otoyolun Orhangazi geçişinde, İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsü önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken yolcular, başka otobüslere aktarıldı.

Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen kazada ise L.Ç. (52) yönetimindeki 81 KJ 313 plakalı minibüs, önündeki kargo kamyonuna çarptı.

Araçta sıkışan minibüsün sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik kazaları sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi geçişinden itibaren İstanbul istikameti yönünde bir süre trafiğe kapandı.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik, kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.