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Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da gece kulübü önünde bıçakla öldürüldü - Güncel haberler
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Gece kulübü önündeki kavgada bıçakla öldürüldü

Isparta'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer, bıçaklanarak öldürüldü

Isparta'da gece kulübü önünde bıçakla öldürüldü - Güncel haberler
DHA

Isparta'da, gece kulübü önündeki bıçaklı kavgada yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali Soyer (25) ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayram Ali Soyer'in cenazesi ise memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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