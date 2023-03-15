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Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

Günümüzde hemen hemen her evde internet kullanımı bulunmakta. Teknolojinin giderek gelişmesi neredeyse hepimizi internete bağımlı hale getirdi. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı da yadsınamaz bir gerçek. Ancak birçok avantaj sağlayan internet ve teknolojik ağların bazı durumlarda ciddi zararları da bulunuyor. Birçoğumuz telefonlarımızın radyasyon yaydığını biliyoruz fakat ev modeminin de benzer etkiler bıraktığından haberimiz bile yok. Gece modemi açık bırakmak sağlıktan güvenliğe, internet hızından elektrik sarfiyatına kadar pek çok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Peki, bunun ne gibi zararları var? İşte çok şaşıracağınız detaylar…

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  • Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

    İnsanların yaşamlarının bir parçası haline gelen internet, birçok alanda karşımıza çıkıyor. Hatta diyebiliriz ki internetsiz bir yaşam neredeyse mümkün değil. Özellikle iş yerinde internet kullanılan sektörlerde ve Home Office çalışanlar evde internet kullanmak zorundalar. Üstelik bu zorunluluk giderek artış göstermekte. İnternet sayesinde tüm dünya ile bağlantı kurmak mümkün olurken öğrenme ve eğlenme kaynaklarını kullanabiliyoruz. Bu yüzden evlerimizde de internet bağlantısının olması son derece önem teşkil ediyor. Evde internet kullanımını sağlamak için ise modem kullanmak şart. Ancak pek çoğumuz gece modemi kapatmadan yazıyoruz. Hatta bu aklımıza bile gelmiyor. Sağlıklı ve güvenli kalmak için gece modemi kapatıp uyumanız tavsiye ediliyor…
  • Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

    Evde internet kullanan herkesin yaptığı hataların başında modemi gece yatarken açık bırakmak oluyor. Fakat her gece modemi kapamak yerine açık bırakmak sağlık ve güvenlik başta olmak üzere pek çok alanda bize zarar veriyor. Birçok insan uyku sırasında modemi kapatmadığı için gece boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşır.
  • Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

    MODEMİ AÇIK BIRAKMANIN ZARARLARI

    Gece saatlerinde modem açık kaldığı için insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Bu zaralar is şu şekilde sıralanıyor;

    - Modemlerin yaydığı elektromanyetik radyasyon kişi uyusa bile beyin ve sinir sağlığına zarar veriyor.

    - Modemden radyasyona maruz kalmak kişide baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratıyor.

    - Bunun dışında modemi gece saatlerinde boş yere açık bırakmak elektrik tüketimini arttırdığı için faturayı da boş yere şişiriyor.
  • Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

    GECE MODEMİ KAPATMADAN YATMANIN RİSKLERİ

    Modem açık uyumanın sağlık açısından riskleri olduğu kadar güvenlik açısından da bazı riskleri bulunuyor. Modem açık kaldığında ev interneti sürekli aktiftir. Bu yüzden kötü amaçlı yazılımlar ve hacker saldırılarına açık hale geliyor. Modem kapatılmadığında saldırganların erişimine açık kalan ev ağından kişisel bilgiler çalınabilir.
  • Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

    Son olarak gece modemi açık bırakmak internet hızı ve performansını da düşürüyor. Modemlerin sürekli çalışması nedeniyle internet hızı ve performansında azalma meydana geliyor. Modemin gece saatlerinde açık kalması internet hızı ver performansını artırabilir. 
  • Gece modemi kapatmadan yatanlar dikkat! Bu hatanın öyle zararları var ki şimdiye kadar yaptığınız için pişman olacaksınız

    Modemleri gece kapatma alışkanlığı kazanmak son derece önemlidir. Bu sayede evinizde elektrik tasarrufu yaparken bir yandan da sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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