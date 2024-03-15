Gece modemi kapatmadan yatmanın zararları nedir?

GECE MODEMİ KAPATMADAN YATMANIN RİSKLERİ

Modem açık uyumanın sağlık açısından riskleri olduğu kadar güvenlik açısından da bazı riskleri bulunuyor. Modem açık kaldığında ev interneti sürekli aktiftir. Bu yüzden kötü amaçlı yazılımlar ve hacker saldırılarına açık hale geliyor.

Modem kapatılmadığında saldırganların erişimine açık kalan ev ağından kişisel bilgiler çalınabilir. Son olarak gece modemi açık bırakmak internet hızı ve performansını da düşürüyor.