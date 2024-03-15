Gece modemi kapatmadan yatmanın zararları nedir?
Teknoloji artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Cep telefonu, bilgisayar, akıllı kol saatleri, tablet bilgisayar işimizi kolaylaştıran teknolojik ürünlerden sadece birkaçı. Çoğumuz telefonların radyasyon yaydığını bilir. Modemlerin açık ya da kapalı kalması halinde ise neler olabileceğini bilmiyoruz. Sağlıklı ve güvenilir bir uyku için gece modemi kapatmadan uyumamak gerektiği söyleniyor. Peki gece modemi kapatmadan yatmanın zararları nelerdir?
Hemen hemen herkesin evinde internet ağı için modem takılı. İnternete erişmek saniyelerimizi alıyor. Kolayca bilgiye erişebilirken araştırdığımız her konu hakkında teknolojik ağları kullanabiliyoruz. Günümüz koşullarında bu kadar imkana sahipken modemin gece uyurken kapalı olması kaliteli uyku açısından öneriliyor.
GECE MODEMİ KAPATMADAN YATMANIN RİSKLERİ
Modem açık uyumanın sağlık açısından riskleri olduğu kadar güvenlik açısından da bazı riskleri bulunuyor. Modem açık kaldığında ev interneti sürekli aktiftir. Bu yüzden kötü amaçlı yazılımlar ve hacker saldırılarına açık hale geliyor.
Modem kapatılmadığında saldırganların erişimine açık kalan ev ağından kişisel bilgiler çalınabilir. Son olarak gece modemi açık bırakmak internet hızı ve performansını da düşürüyor.
Modemlerin sürekli çalışması nedeniyle internet hızı ve performansında azalma meydana geliyor. Modemin gece saatlerinde açık kalması internet hızı ve performansını artırabilir.
Modemleri gece kapatma alışkanlığı kazanmak son derece önemlidir. Bu sayede evinizde elektrik tasarrufu yaparken bir yandan da sağlığınızı korumaya yardımcı olur.
MODEMİ AÇIK BIRAKMANIN ZARARLARI
Gece saatlerinde modem açık kaldığı için insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Bu zararlar ise şu şekilde sıralanıyor;
- Modemlerin yaydığı elektromanyetik radyasyon kişi uyusa bile beyin ve sinir sağlığına zarar veriyor.
- Modemden radyasyona maruz kalmak kişide baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratıyor.
- Bunun dışında modemi gece saatlerinde boş yere açık bırakmak elektrik tüketimini arttırdığı için faturayı da boş yere şişiriyor.