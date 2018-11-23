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Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç
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Gece Sempozyum'u Zorlu'da

Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç gibi usta isimleri buluşturan 'Gece Sempozyum'u adlı oyun Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluştu

23.11.2018 - 13:43 | Güncelleme:

Zorlu PSM’nin yeni prodüksiyonu 'Gece Sempozyumu'nun prömiyeri önceki akşam Sky Lounge’da gerçekleşti. Zorlu PSM, İstanbul Tiyatro Festivali, Platform 0090 (Belçika) ve Flaman Kraliyet Tiyatrosu iş birliğiyle sahnelenen yapımın gala gecesinin biletleri günler öncesinden tükendi.

Sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan oyun Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç, Yaşar Bayram Gül ve Pervin Bağdat gibi usta oyuncuları aynı sahnede buluşturuyor; sezon boyunca sahnelenecek oyunda Mert Fırat ve Ersin Umut Güler ise dönüşümlü oynuyor.

AÇIK ARENADA TİYATRO DENEYİMİ

Eric De Volder’in oyunundan sahneye uyarlanan, yönetmenliğini Mesut Arslan’ın üstlendiği 'Gece Sempozyumu', sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda olaylar, bir anne, üç oğlu ve ortalıkta olmayan bir babanın etrafında gelişiyor. Yönetmen Mesut Arslan, birey/sistem, birey/birey arasındaki iletişimin sınırlarını ortaya çıkarıp çizgisel yaşam ile döngüsel yaşam arasındaki farkı keşfetmeyi amaçlıyor. Oyuncular ve metin, plastik sanatçısı Lawrence Malstaf’ın topaçlı entalasyonunun içine yerleştiriliyor; seyirciler ise açık bir arena etrafında konumlanıyor.

Oyunun 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşecek tüm temsillerinin biletleri şimdiden tükendi.



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