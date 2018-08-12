Kadına yönelik şiddet maalesef durmak bilmiyor. Balıkesir'de bu sabah saat: 02.00 sıralarında kadına yönelik akılalmaz bir şiddet olayı daha yaşandı. İnsanın kanını donduran şiddet görüntüleri HABERTURK.COM takipçisi tarafından paylaşıldı.

Hacı İsmail Mahallesi'nde yaşandığı belirtilen olayda, bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığı ileri sürülen 50 yaşlarında bir kadın, arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından sokak ortasında 'şişe' ile darp edildi.

ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI

Kadının çığlıklarına rağmen, mahalle sakinlerinin korku dolu bakışları arasında kadını darp eden cani, daha sonra elindeki şişeyi yere vurarak kırdı. Aldığı sert darbelerin ardından yere yığılan kadının yanına ise kısa süre sonra komşuları yardım etmek için gitti.

Kollarından kan aktığı ileri sürülen ve bir süre yerde baygın vaziyette yatan kadın son olaraksa kadının komşuları tarafından çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Şiddet uygulayan şüphelinin ise ambulans gelene kadar olay yerinde saklanarak kaldığı daha sonra ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

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