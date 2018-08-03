Mehmet Demirkaya'nın haberine göre uzun yıllar imar planlaması gündemde olan ve şimdiye kadar yapılan hiçbir planın uygulanamadığı Sarıyer'in ünlü gecekondu semti Derbent yeniden gündemde. Derbent için hazırlanan yeni imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. Bir ay süreyle askıda kalacak olan planlara, bu süre içerisinde itirazlar yapılabilecek.



DERBENT'İN YENİ ALAN KULLANIM PLANI

Yeni plan açıklama raporuna göre, 2016 yılı sonunda riskli alan ilan edilen, Maslak'tan Hacıosman Bayırı'na uzanan Büyükdere Caddesi'nin sağında kalan Derbent (Çamlıtepe) Mahallesi'nde bin 600 adet gecekondu (imar mevzuatına aykırı) bulunuyor. Yaklaşık 280 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Derbent'in yaklaşık yüzde 69'u konut alanına ayrıldı. Yüzde 31'lik donatı alanlarında 11 bin 100 metrekarelik kısım dini tesis, 8 bin metrekarelik kısım mesleki eğitim tesis alanı, bin 800 metrekarelik kısım eğitim tesis alanı, 2 bin 100 metrekarelik kısım kültürel tesis alanı, bin 500 metrekarelik kısım sağlık tesis alanı, 2 bin metrekarelik kısım resmi kurum ve müftülük alanı, yaklaşık 31 bin metrekarelik kısım park ve yine yaklaşık 30 bin metrekarelik kısım da yol alanı olarak ayrıldı.



KONUTLARA 5 KAT SINIRLAMASI

Bakanlığın onayladığı yeni planın raporuna göre Derbent'te, konut alanı olarak ayrılan yerlerde bina yüksekliği en çok 5 kat olabilecek. Dikkat çekici bir husus da parsellerin yüzde 15'ine konut yapılabilecek. Bu da inşaat yoğunluğunu oldukça düşürecek bir oran. Ayrıca planlanan alanın bir kısmı, taşkın riski taşıdığı için "yerleşime önlemli alan" kapsamında kalıyor. Bu alanlarda ise 2 kat yüksekliği izin verildi.

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