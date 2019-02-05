- Geçen yıl Türkiye'de 1 trilyon 153,8 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2017 sonuna göre yüzde 24 artışa işaret etti

- Nüfusu geçen yıl itibarıyla 15 milyon 67 bini aşan İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 32 bin 538 lira düzeyinde gerçekleşti

- Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 623 lirayla Muş çekti