Türkiye’de Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren KIA küresel pazarlarda binek, karavan ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 2.4’lük büyüme kaydederek toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

EN ÇOK SPORTAGE VE RİO SATTI

KIA Motors Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında en çok Sportage ve Rio modellerinin tercih edildiği belirtildi.

Buna dönemde, 500 bin adetten fazla Sportage satılırken, 355 bin 852 adet Rio satışı gerçekleştiği açıklandı.

Koreli markadan yapılan açıklamada, 2019 yılı içinde büyüme öngörülerken, yıl sonuna kadar küresel piyasalarda toplam 2.92 milyon adetlik satış hedeflendiği kaydedildi.