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        Haberler Televizyon "Geçiş Oyunu" Habertürk TV'de başlıyor!

        "Geçiş Oyunu" Habertürk TV'de başlıyor!

        Habertürk TV'de spor zamanı, futbol vakti! Yepyeni bir program, bambaşka bakış açıları; futbol gündeminde ne ararsanız bu programda yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 01:15 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:19
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        "Geçiş Oyunu" Habertürk TV'de başlıyor!
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        Çaykur Rizespor-Galatasaray, Pendik Spor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Gaziantep FK maçlarının yorumları, diğer karşılaşmaların ayrıntıları, gözden kaçanlar; çözüm önerileri…

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ahmet Selim Kul, Cem Dizdar ve Mehmet Ayan ile Geçiş Oyunu Pazartesi saat 23.00’te Habertürk TV’de.

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