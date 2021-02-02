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"Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de

"Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda organ, doku veya kan nakil araçları, doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşlarca kullanılan doğal gaz acil müdahale araçları, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar, korunan ve koruyan araçlar, hükümlü veya tutuklu nakil araçları, üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek "Bakanlık onayı" ile belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar, görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olacak.

Işıklı uyarı işareti, araçların tepe bölgelerine sabitlenmek suretiyle veya aynı bölgeye derhal sökülüp takılabilecek şekilde olacak.

Ancak boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, organ, doku, kan nakil araçları, kolluk araçları, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ve kanunca belirtilen makam sahiplerinin kullanımına verilen araçlar ile bu araçları koruyan araçlar ve geçiş üstünlüğü tanınan kişilerin kullanımında olan araçlarda ışıklı uyarı sistemleri aracın diğer bölgelerine de takılabilecek.

Boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan kolluk araçlarında ışıklı uyarı sistemi aracın tepe bölgesinde bulunacak.

Işıklı uyarı sistemi motosikletlerde ise rahatça görülebilecek şekilde aracın uygun yerlerine takılarak kullanılacak.

- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda ışıklı uyarı işaretleri de belirlendi

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı uyarı işaretleri ambulanslar, organ, doku veya kan nakil araçlarında, trafik ve genel kolluğa ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi, itfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar kırmızı, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında ve Adalet Bakanlığına ait hükümlü veya tutuklu sevk araçlarında mavi, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar ile doğal gaz acil müdahale araçlarında ise sarı olacak.

Yönetmelikte geçiş üstünlüğü hakkının kullanım esasları da yer aldı.

Buna göre, bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olacak. Geçiş üstünlüğü, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılacak. Sesli ve ışıklı uyarı işaretleri, zorunlu hallerde en az 150 metreden duyulabilecek ve görülebilecek şekilde kullanılacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne sahip araçların kullanabileceği ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve/veya kullananlar hakkında kanunun 26'ncı maddesine istinaden gerekli yasal işlemler yapılacak.

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