Geçmiş ve gelecek buluşuyor: 84 yaşındaki adamın evi genç kiracısı sayesinde büyük değişim yaşıyor

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Göze çarpan dönüşümlerden bir diğeri ise Roger’ın yatak odası oldu. Dokulu bir duvar kaplaması için kireç yıkama boyası kullanan kullanan Scott; normal bir yatak odasını güzel bir alana dönüştürdü. Mutfak ise dolaplar yenilenerek güneş ışığı alan keyifli bir kahvaltı köşesine dönüştü.

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ROGER'IN EVE DAİR TEPKİLERİ Roger, evin yeni halini görünce dairenin ne kadar muhteşem göründüğünü söyleyip teşekkür etti ve gülerek kirayı artırması gerektiğini ekledi. Bu tepkisi tabii ki şakaydı, evin yeni halinden oldukça memnundu. Ayrıca girdiği odaları genel olarak övdü ve kendi odasındaki değişikliği ise başyapıt olarak adlandırdı.

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VEDA Roger, Scott’ın sunduğu tüm iyileştirmelerden derinden etkilendi. Yıllardır evi olarak adlandırdığı mekanın son haline baktığında gözleri parladı. Trajik bir şekilde, bu yürek ısıtan olaydan birkaç ay sonra Roger vefat etti. Buna rağmen ölmeden önce evinin muhteşem dönüşümünü görmek Roger’ı mutlu etmişti. Kaynak: House Beautiful, Bright Side, Youtube

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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