Geçmiş ve gelecek buluşuyor: 84 yaşındaki adamın evi genç kiracısı sayesinde büyük değişim yaşıyor
Evler, hiçbir zaman ilk günkü gibi yeni kalmaz ve zamanla çürümeye başlar. İnsanların her zaman ev yenilemeyi karşılayacak zamanı ve parası bulunmayabilir bu yüzden güncel haliyle yaşamaya devam ederler. Peki, 84 yaşındaki adamın evinin bir anda yenilenmesine sebep olan neydi? İşte sizin için, evi yenilenen adama ve evin içine dair detaylar...
Genç kiracı, yaşlı ev sahibinin yaşam alanını baştan aşağı yenilemeye girişti. 84 yaşındaki adamın evi, modern tasarım ve yenilikçi dokunuşlarla canlandı. Peki ev neden yenilendi ve son hali nasıl oldu? İşte, evi yenilenen adamın tepkileri ve evin yeni görünümü...
DREW MICHAEL SCOTT İLE TANIŞIN
Drew Michael Scott, evde stilist olarak çalışırken Youtube’da bir kanal kurdu. Moda okulundan mezun olan 28 yaşındaki genç, ev ortamına olan tutkusunu kendine özgü tasarım bakış açısıyla harmanlayarak 1 milyon abonenin ilgisini çeken benzersiz bir estetik yarattı. Şu anda izleyicileri; Scott'ın yenileme, stil ve kendin yap tarzındaki içeriklerini izliyorlar.
NASIL KARAR VERDİ?
Scott'ın son zamanlardaki projesi, basit bir kiracı-ev sahibi ilişkisinin sınırlarını aşan bir projeydi. Scott, ev sahibinin evinin üst katında yaşıyordu ve ev sahibi Roger'a evde değişiklik yapacağını söyledi. Roger'ın kabul etmesiyle birlikte Scott, bu evi her ikisi için de büyük manevi değer taşıyacak bir alana dönüştürmeye karar verdi.
SANDALYE YAPTI
84 yaşındaki Roger'ın yaşı nedeniyle merdivenlerde yaşadığı zorlukların farkında olan Scott, evde buna yönelik değişimler yaptı. Scott ilk önce, görünüşte basit ama etkili olan tekerlekli sandalyeyi yaptı. Bu sandalye, Roger'ın evde rahatça dolaşabilmesini sağladı. Bu şekilde Scott, Roger’a ev turu yaptırarak yapılan değişiklikleri gösterdi.
EVDEKİ DEĞİŞİMLERE DAİR DETAYLAR
Scott, Youtube kanalı için tüm dönüşümü kameraya aldı. Salondan başlanan turda solmuş beyaz duvarları ve işlevsel olmayan şöminesi olan oda tamamen yenilenmişti. Scott, siyah boyalı pencere çerçeveleri, revize edilen şömine ve modern bir televizyonu çevreleyen rahat kahverengi deri kanepeler dahil olmak üzere odada birçok değişiklikte bulundu.
Yemek bölümünde Scott, orijinal kristal avizeyi koruyarak evin mirasına saygı duyduğunu da gösterdi. Basit bir alanı şık bir yemek alanına dönüştüren ahşap raflar ve bir dolap içeren duvar kesimini ustaca yeniden tasarladı.
Göze çarpan dönüşümlerden bir diğeri ise Roger’ın yatak odası oldu. Dokulu bir duvar kaplaması için kireç yıkama boyası kullanan kullanan Scott; normal bir yatak odasını güzel bir alana dönüştürdü. Mutfak ise dolaplar yenilenerek güneş ışığı alan keyifli bir kahvaltı köşesine dönüştü.
ROGER'IN EVE DAİR TEPKİLERİ
Roger, evin yeni halini görünce dairenin ne kadar muhteşem göründüğünü söyleyip teşekkür etti ve gülerek kirayı artırması gerektiğini ekledi. Bu tepkisi tabii ki şakaydı, evin yeni halinden oldukça memnundu. Ayrıca girdiği odaları genel olarak övdü ve kendi odasındaki değişikliği ise başyapıt olarak adlandırdı.
VEDA
Roger, Scott’ın sunduğu tüm iyileştirmelerden derinden etkilendi. Yıllardır evi olarak adlandırdığı mekanın son haline baktığında gözleri parladı. Trajik bir şekilde, bu yürek ısıtan olaydan birkaç ay sonra Roger vefat etti. Buna rağmen ölmeden önce evinin muhteşem dönüşümünü görmek Roger’ı mutlu etmişti.
Kaynak: House Beautiful, Bright Side, Youtube