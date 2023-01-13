Geçmişten günümüze para yerine geçen enteresan şeyler: İçlerinden bazıları paha biçilmez!

Çay

Asya ülkelerinde son derece değerli bir tarım ürünü olan çay blokları Asyalı bazı ülkelerinde 2. Dünya Savaşı’nın ilk dönemlerine kadar para olarak kullanıldı.

İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu geleneğin devam ettiği Çin, Sibirya, Tibet, Türkmenistan, Rusya ve Moğolistan'da yüzyıllarca madeni para yerine çay blokları kullanılırdı.

Özellikle Moğolistan, Sibirya ve Tibet gibi ülkelerde hayvan alımlarında ya da vergi ödemek için çay bloklarına başvuruldu.