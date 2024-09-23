Gediz'de 260 metrelik kaydırak

Kütahya'nın Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 260 metrelik renkli kaydırak, törenle açıldı.

"ÜLKEMİZİN EN UZUN RENKLİ KAYDIRAĞI"

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en uzun renkli kaydırağını ilçemize kazandırmanın gururunu duyuyorum. Murat dağımız, üzerindeki doğal güzelliklerinin altındaki kaynaklardan daha değerli olduğunu hepimize göstermektedir" dedi.

"12 SÜRESİNCE TERCİH EDİLECEK BİR ALAN"

Başkan Akel, "Bu doğal güzelliklerin yanı sıra heyecan dolu bir yeniliği sizlere sunuyoruz. Gediz'in yarınına ve faydasına olacak yatırımları en doğru zamanda, en kısa sürede hayata geçirerek 12 ay süresince tercih edilecek harika bir alanı hizmete açıyoruz."