Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
ABONE OL

Gediz'i kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB'nin yetkilileri hakkında suç duyurusu

Atık su arıtma tesisi olmadığı için Gediz Nehri'ni kirlettiğini ileri sürülen Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
DHA

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, atık su arıtma tesisi olmadığı için Gediz Nehri'ni kirlettiğini ileri sürdüğü Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Kilimcigöldelioğlu, yaşanan çevre kirliliğinin önlenmesini istediklerini söyledi. Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ise en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde arıtma tesisini Turgutlu'ya kazandıracaklarını kaydetti.

Turgutlu OSB'den dökülen atık sular, arıtma tesisi olmadığı için Manisa'nın Ahmetli ilçesinden, İzmir'in Menemen ilçesine uzanan yaklaşık 100 kilometrelik sulama kanalında kirliliğine neden oluyor. Kanala dökülen atık sular buluştuğu Gediz Nehri'nin yanı sıra çiftçilerin yaptığı sulamayla Gediz Ovası'nda da kirliliğe yol açıyor. Sulama kanalından yayılan kötü kokular insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, atık sularını sulama kanalına dökerek, Gediz Nehri'ni kirlettikleri gerekçesiyle Turgutlu OSB´nin Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ve Müdürü Şükrü Caner Özcan hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"TEK ÇÖZÜM ATIK SU ARITMA TESİSİ"

Çözüm bulunana ve ceza verilene kadar çalışmalarını yürüteceklerini kaydeden GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi, 25 yıldır Gediz'i kirletiyor. Ahmetli'den başlayan sulama kanalı, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre'den İzmir'in Menemen ilçesine kadar uzanıyor. Çiftçiler bu kanaldan sulama yapıyor. Çevreyi olduğu gibi insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Şu an için çözümü zor görünüyor. Bunları daha önce 2 defa mahkemeye verdim. Bu 3'üncü oluyor. Çözüm bulunana ve ceza alana kadar dilekçe yazacağım. Buradaki tek çözüm, atık su arıtma tesisi yapılmasıdır. Genel çözüm ise Türkiye genelinde herhangi bir bölgede organize sanayi bölgesi kurulmadan o bölgeye önce atık su arıtma tesisi kurulmasıdır. Şu an İzmir Bağyurdu, Manisa Muradiye, Akhisar Zeytin organize sanayi bölgeleriyle, Kula tabakhanelerinin hiçbirinin arıtma tesisi yok. Yer altı sularını kirletiyorlar. 10 yıl sonra içme suyu bulamayacaksınız. Çünkü tüm yer altı suları kirli, Gediz'in suyu ise 4'üncü sınıf kirli" diye konuştu.

"EN GEÇ 2024 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE ARITMA TESİSİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ise "Bölgemiz 1995 yılında kurulmuş, ancak yönetimsel zafiyetlerden kaynaklı bugünlere kadar atık su arıtma tesisi olmadan geldik. Çevreci sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskıları var. Biz de kendimizin de ne yaptığına bakmalıyız. Özellikle Gediz'i kirlettiğimiz için bu arıtma tesisinin yapılması bizim için çok kıymetli. Konuya ilişkin yönetim olarak hızlı ve ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalar doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´mızın ihaleye çıkma aşamasına kadar prosedürleri tamamladık. Bölgemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde ihaleye çıkacak, 15 bin metreküplük su atık tesisimizin inşaat faaliyetleri başlayacaktır. İnşaat süresinin uzun sürmeyeceğini, en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde arıtma tesisimizi Turgutlu'muza kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AYM, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmemesini hak ihlali saymadı
GÜNDEM AYM'den 1 Mayıs kararı! DİSK'e ret
Son dakika: FETÖ'nün Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!
TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber! - Güncel haberler
GÜNDEM Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
Son dakika haberi: Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuç ekranı
GÜNDEM TOKİ kura takvimi 8 - 18 Aralık: İstanbul, Ankara, İzmir. ...
İzmir'de önce beyzbol sopasıyla şiddet, sonra şantaj! - Güncel haberler
GÜNDEM Önce beyzbol sopasıyla şiddet, sonra şantaj!
SON DAKİKA | Türkiye bu olayı konuşuyor! Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşında kızını evlendirmişti... Siyasilerden tepki yağdı!
GÜNDEM 6 yaşında gelin! Siyasilerden tepki yağdı
Adana'da akılalmaz cinayet! Darp etti dedi, bıçaklayıp öldürdü! - En son haberler
GÜNDEM Dükkanı yandı! "Motosikletlere dokunma" dedi! ...
Çankırı TOKİ kura sonuçları canlı izle | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM Çankırı TOKİ kura çekiliş sonuçları
Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli gözaltında - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Başkent'te DEAŞ operasyonu! 18 şüpheli gözaltında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.