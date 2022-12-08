Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, atık su arıtma tesisi olmadığı için Gediz Nehri'ni kirlettiğini ileri sürdüğü Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Kilimcigöldelioğlu, yaşanan çevre kirliliğinin önlenmesini istediklerini söyledi. Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ise en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde arıtma tesisini Turgutlu'ya kazandıracaklarını kaydetti.

Turgutlu OSB'den dökülen atık sular, arıtma tesisi olmadığı için Manisa'nın Ahmetli ilçesinden, İzmir'in Menemen ilçesine uzanan yaklaşık 100 kilometrelik sulama kanalında kirliliğine neden oluyor. Kanala dökülen atık sular buluştuğu Gediz Nehri'nin yanı sıra çiftçilerin yaptığı sulamayla Gediz Ovası'nda da kirliliğe yol açıyor. Sulama kanalından yayılan kötü kokular insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.