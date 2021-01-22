Gediz Deltası'nda kış hareketliliği

Yaklaşık 300'e yakın farklı kuş türünün gözlemlediği alanda kış hareketliliği yaşanıyor. Bölgede yerleşik bulunan kuş türlerinin yanında, kuzeydeki soğuk ülkelerden göçen bazı kuş türleri de kış aylarında burada konaklıyor. Flamingo, tepeli pelikan, ak balıkçıl, gri balıkçıl, yalı çapkını, karabatak gibi kuş türleri İzmir'in sıcak ikliminden faydalanıyor. Gediz Delta'sı ayrıca flamingonun Tuz Gölü havzasından sonra Türkiye'deki ikinci üreme alanı olarak biliniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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