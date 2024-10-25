Gedson Fernandes: Attığım gol değil, 3 puan önemli

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, maçı değerlendirdi.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM AMA ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"

Maçı değerlendiren Gedson, "Maça kötü başladık ama ilerleyen sürede iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maça da kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Attığı gole değinen Gedson, "Önemli olan takımın kazanmaya devam etmesi. Hep bu şekilde çalışarak hedeflerimize ilerlemek en önemli nokta. Tabii ki gol attığım için mutluyum, bunu devam ettirmek istiyorum. Ama önemli olan takım olarak böyle iyi gitmek ve maç kazanmak." ifadelerini kullandı.