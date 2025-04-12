Gedson Fernandes: Çok zor bir gece

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e 2-0 yenilen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK ZOR BİR GECE"

"Çok zor bir gece. Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşmak zor. Yedi maçımız kaldı. Üçüncülük için elimizden geleni yapmak zorundayız."