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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes: Çok zor bir gece - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes: Çok zor bir gece

        Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, 2-0 mağlup oldukları Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir gece" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 21:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:56
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        "Çok zor bir gece"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e 2-0 yenilen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK ZOR BİR GECE"

        "Çok zor bir gece. Ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşmak zor. Yedi maçımız kaldı. Üçüncülük için elimizden geleni yapmak zorundayız."

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