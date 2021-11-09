Benfica ile Gedson arasındaki gerilim devam ediyor. Portekiz basını son olarak genç oyuncunun, kumarhanede alkol alırken yakalandığını ve Benfica tarafından kadro dışı bırakıldığını yazdı. Buna karşılık Gedson'un kuzeninden bu haberlere yalanlama geldi. Adriano, "Bu haberler tamamen yalan! Tek gerçek haber; Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi" ifadesini kullandı.