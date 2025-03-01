Gedson Fernandes: Özgüven kazanıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, galibiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Gedson, "Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki maçlarda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÖZGÜVEN KAZANIYORUZ"

Gedson Fernandes, takımın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak şu anda iyi sonuçlar aldıklarını ve bunun öz güvenlerini artırdığını vurguladı:

"İyi sonuçlar alıyoruz. Karmaşık ve zorlu bir dönemden sonra takımın bu şekilde oynaması çok önemli. Öz güven kazanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Öz güvenliyiz. Böyle olunca işler daha kolay oluyor."