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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes: Özgüven kazanıyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes: Özgüven kazanıyoruz

        Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, 2-0 mağlup ettikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Özgüven kazanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:14
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        "Özgüven kazanıyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÖNÜMÜZE BAKMAK ZORUNDAYIZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Gedson, "Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki maçlarda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için devam etmemiz gerekiyor." dedi.

        "ÖZGÜVEN KAZANIYORUZ"

        Gedson Fernandes, takımın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak şu anda iyi sonuçlar aldıklarını ve bunun öz güvenlerini artırdığını vurguladı:

        "İyi sonuçlar alıyoruz. Karmaşık ve zorlu bir dönemden sonra takımın bu şekilde oynaması çok önemli. Öz güven kazanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Öz güvenliyiz. Böyle olunca işler daha kolay oluyor."

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