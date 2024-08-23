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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes: Taraftarın desteğiyle turu geçeceğiz - Futbol Haberleri

        Gedson Fernandes: Taraftarın desteğiyle turu geçeceğiz

        Beşiktaş'ın Lugano ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol kaydeden Gedson Fernandes, rövanş maçında taraftarlarının desteğiyle turu geçeceklerine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 00:49 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:49
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        "Taraftarın desteğiyle turu geçeceğiz"
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile İsviçre'de 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, İstanbul'da turu geçeceklerine inandığını söyledi.

        Karşılaşmada attığı 2 golün ardından maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Aslında bu maçta iyi oynadık ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Haftaya ikinci maçta tur için elimizden geleni yapacağız. Hocayla özel bir şey konuşmadık. Hepimiz rolümüzü biliyoruz. Ne yapacağımı biliyordum. İki gol için mutluyum ama takımın gösterdiği reaksiyon ve oyun daha önemli. İkinci maçta her şeyi yapacağız. Taraftarlarımız bu atmosferi bize her maç yaşatıyor. Biz de maçın önemini biliyoruz. Kendi sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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