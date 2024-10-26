Gedson, Lyon'u pişman etti!

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin sonlarında Lyon için öncelikli hedefti.

Gedson’un temsilcileri, Lyon yöneticileri ile doğrudan görüşmelerde bulundu. Ancak anlaşma noktası bulunamazken olası bir transfer de gerçekleşmedi.

Gedson’u kadrosuna katamayan Lyon, Jordan Veretout ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'a karşı iç sahada alınan yenilginin ardından Lyon yöneticileri, Gedson transferini gerçekleştiremediği için pişman oldu.