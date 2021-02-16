Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı. İşte Geert Wilders ile ilgili bilgiler...

GEERT WILDERS KİMDİR?

Özgürlük Partisi başkanı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, 1998'den beri Hollanda Parlamentosu üyesidir.

Wilders, Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm'a karşı bir siyaset yürütmektedir.

Bu gibi beyanları dolayısıyla 2006 yılında Wilders'a karşı suç duyurusunda bulunuldu. Ancak 2008 yılına gelindiğinde savcılık, Wilders hakkında yargılama yapılamayacağını kararlaştırdı.

Wilders ve partisi yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedirler. Wilders, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.