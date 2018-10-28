Gefle - Norrby IF maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Gefle, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Norrby IF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Gefle 21 puanla 16. sırada, Norrby IF 32 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norrby IF, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 608 kodlu maçı oynayanlar; Gefle galibiyet oranı 2.65, beraberlik oranı 3.10, Norrby IF galibiyet oranı 2.00. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Gefle son haftadaki Brommapojkarna müsabasında 4-1 yenildi.

Norrby IF ise Atvidaberg maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Gefle, 13 gol attı ve 30 gol yedi.

Norrby IF, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norrby IF 12 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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