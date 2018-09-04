Gefle - Örgryte maçı ne zaman?

Gefle ve Örgryte, 04 Eylül 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 14 puanlı Gefle 16. sırada bulunuyor, Örgryte 27 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Örgryte, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 401. İddaa'da Gefle kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Örgryte kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Gefle son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 4-1 yenildi.

Örgryte, IFK Varnamo karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Gefle, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 26 gol yedi.

Örgryte, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örgryte 15 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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