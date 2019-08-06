Gel Hemşerim Cuma akşamı Show TV'de başlıyor!

Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurlarını, doğdukları toprakların en sevilenlerini, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor. Gizli kahramanlar tam bir takım oyunu sergileyecekler ve memleketin her köşesinden gelen hemşerilerine para kazandırmak için sunucuyla birlikte taş üstünde taş bırakmayacaklar!

Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla “Gel Hemşerim” Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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