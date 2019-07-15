Gel hemşerim gel, Show ayağınıza geldi!

Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurları, doğdukları toprakların en sevilenleri, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor. Gizli kahramanlar tam bir takım oyunu sergileyecekler ve memleketin her köşesinden gelen hemşerilerine para kazandırmak için sunucuyla birlikte taş üstünde taş bırakmayacaklar!

%100 doğal, %100 organik, gezen sunucu yarışması “Gel Hemşerim” çok yakında Show TV’de!

Gel Hemşerim’e başvurmak için:

https://www.showtv.com.tr/basvuru/gel-hemserim

İşte Gel Hemşerim’in Tanıtımı: