Pervasız Yapım imzasını taşıyan Show TV’nin yeni yarışma programı “Gel Hemşerim” ilk bölümü ile dikkat çekti.

Hiç bir beklentisi olmadan Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen, güzel yürekli hemşeriler jürisinin, yarışmacılara para kazandırmaya çalıştığı program ilk bölümüyle tüm günün en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

Türk insanının karşılıksız iyilik yapma ve yardım etme geleneğini vurgulayan doğal jüri için, yapım ekibi aylar süren geniş bir araştırma yaptı. Program boyunca tavsiyeleriyle, yarışmacıları büyük ödüle ulaştırmaya çalışan hemşeriler doğallıkları ile büyük beğeni topladı.

“Gel Hemşerim” her Cuma akşamı Show TV’de.