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“Gel vatandaş dert dinlenir, sarılmak 1 lira”

Ankara’da akşamları tezgah açan öğrenci gençler, sahiplendikleri sokak hayvanlarına bakmak ve harçlıklarını çıkarmak için para karşılığı insanlarla sarılıp, dertlerini dinliyor.

11.11.2018 - 09:42 | Güncelleme:

Ankara’nın en işlek yerlerinden Tunalı Hilmi Caddesi’nde geceleri “Gel vatandaş dert dinlenir, sarılmak 1 lira” sesleri yankılanıyor. İnsanların yüzlerinde tebessüm oluşturan seslerin sahibi, harçlıklarını çıkarmaya çalışan lise öğrencileri. Sokakta bulup, sahiplendikleri yavru kedilerin bakımını karşılayabilmek için bu ilginç girişime imza atan gençler, bir yandan da ailelerinin üzerindeki yükü hafifletebilmek için cep harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor. İnsanlarla para karşılığı sarılıp, dertlerini dinleyen biri kız üç öğrenci, bunun yanı sıra kendi tasarladıkları bilekliklere de isim yazarak satıyor.

Şans eseri sokakta 2 yavru kedi bulduklarını ve onlara bakabilmek için para kazanma ihtiyacı duyduklarını aktaran Güldeniz Beyazsakal, “Biz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önündeki büfelerden 2 yavru kedi bulduk. Onların bakımını karşılayabilmek için ve ailelerimiz de artık sorumluluk sahibi bireyler olmamızı istediği için burada dert dinliyoruz, sarılıyoruz, bilekliklere isim yazıyoruz” diye konuştu.

Açık lisede eğitimlerine devam ettiklerini belirten Beyazsakal, dert dinleme tezgahında kazandıklarıyla yol masrafları ile kedilerin bakım masrafını karşıladıklarını söyledi.

“ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR YOL GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İnsanlardan genelde güzel tepki aldıklarını aktaran Beyazsakal, şunları kaydetti:

“Genelde seviliyoruz ama bazen ‘sarılmak 1 lira olmamalı’ diye tepki alıyoruz. İnsanların ruh hallerine göre değişiyor. Bir öğrencinin derdini dinlemiştik, ailesi hukuk okumasını istiyor, kendi de beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor. Ailesinin isteğiyle burada Kara Harp Okulunun sınavına girmiş ama elenmiş, gelip onu anlatmıştı. Dertlerini gelip anlatıyorlar, ‘maddi açıdan sıkıntılıyız’ veya ‘çalışamıyoruz’ gibi sorunlarını anlatıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yol göstermeye çalışıyoruz.”

 

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