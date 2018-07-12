Vodafone ve Beşiktaş işbirliği ile hayata geçirilen dünyanın ilk dijital scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nda finale gelindi. Türkiye’nin dört bir yanından bu projeye katılan genç yeteneklerden 3 ismi Siyah-Beyazlı kulübün altyapısına kazandıracak olan dev final yarın Vodafone Park'da yapılacak. Bu önemli organizasyonun finalinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy yer alacak.

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