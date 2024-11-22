Geleceğin şampiyonları keşfediliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan EYS Bisiklet Antrenörü Ömer Faruk Demir, okullarda yetenekli çocukları tespit etmek için bisiklet branşında "yetenek taraması" yapıyor.

Bisiklet Antrenörü Demir'in ilk durağı Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu oldu.

Yetenek taramasıyla geleceğin milli bisikletçilerini keşfetmek için kolları sıvayan Antrenör Ömer Faruk Demir, bir yandan da öğrencilere güvenli bisiklet eğitimi veriyor.