Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 15 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği 'Geleceğin Sineması' en iyi 3 filmin belirleneceği son ayağı sonuçlanıyor.

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle, 'Birlikte Güzel' sloganıyla gerçekleştirilen 'Geleceğin Sineması'nın kazananları 27 Eylül'de Salt Galata’da yapılacak törenle belli olacak.

Yönetmen Abdullah Oğuz’un jüri başkanlığında Vildan Atasever, Caner Özyurtlu, Zafer Külünk, Ceylan Özgün Özçelik, Serdar Kökçeoğlu ve Selçuk Yavuzkanat’dan oluşan ana jüri tarafından gerçekleştirilen toplantıyla, bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Geleceğin Sineması Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması'nın kazananlarını belirlendi. 20 kısa film arasından seçilen en iyi 3 film, ödül töreniyle açıklanacak.

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