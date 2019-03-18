'Geleceğin Sineması' jürisi belli oldu

'Geleceğin Sineması'nda tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belli oldu.

16'ıncı Geleceğin Sineması'nın jürisi, yönetmen Yüksel Aksu başkanlığında Ceren Moray, TÜRSAK Vakfı Başkanı yapımcı Elif Dağdeviren, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşuyor.

Öğrencilerin iyi bir kısa film yapması için gerekli imkanları yaratabilmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ile TÜRSAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği 'Geleceğin Sineması'nda verilecek katkı da iki misline çıkarıldı.

Genç yetenekleri desteklemeyi ve sinemaya katkı sunmayı hedefleyen yarışmada bu yıl maddi desteğe hak kazanan 10 projeye 6 bin TL ve bunların arasından seçilen üç projeye de post - prodüksiyon desteği verecek.







