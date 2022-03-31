Jüri üyeleri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

'Geleceğin Sineması'nın jüri üyeleri belirlendi

Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen 'Geleceğin Sineması'nın jüri üyeleri belli oldu. Jürinin başkanlığını yönetmen Özer Feyzioğlu yapacak

'Geleceğin Sineması'nın jüri üyeleri belirlendi
Jüri üyeleri belli oldu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle sinema öğrencilerinin kısa film projelerini maddi ve ayni imkanlar sağlayarak hayata geçirmelerine destek veren 'Geleceğin Sineması' 19'uncu yılında genç sinemacılarla buluşmaya devam ediyor. Hayata geçirilen filmlerin yerli ve yabancı festivallerde ödüllerle dönmesiyle karşılığını alan projelerden olma özelliğine sahip olan ‘’Geleceğin Sineması’’nın bu yılki jüri üyeleri belirlendi.

Jüri başkanlığını yönetmen ve yazar Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği jüri üyeleri arasında; oyuncu Burcu Kara, yönetmen Bora Oyacı, Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat yer alıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından belirlenen 10 senaryo film yapım desteği alarak filme dönüşme imkânı bulacak ve çekilen filmler tekrar değerlendirilerek ilk 3 film belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Will Smith olayının damga vurduğu Oscar'da ödül alan filmler ne kadar ilgi gördü?
KÜLTÜR-SANAT Türkiye'de kaç kişi izledi?
Son dakika: Will Smith'in tokadıyla ilgili Akademi'den açıklama
KÜLTÜR-SANAT Oscar'a gölge düşürmüştü... Açıklama geldi
Gökhan Ünver: Mizaha bakış açımızı şekillendirdiler
KÜLTÜR-SANAT "Bakış açımızı şekillendirdiler"
'Son Parti, 'Hırçın Kız'dan uyarlandı
KÜLTÜR-SANAT 'Hırçın Kız'dan uyarlandı
'Aydınlıkevler'in genç yıldızları da övgü aldı
KÜLTÜR-SANAT Genç yıldızları da takdir topladı
'Mahalleden Arkadaşlar' gösterime giriyor
KÜLTÜR-SANAT 6 Mayıs'ta gösterime girecek
'Muse & Memory' sergisi Galeri Diani’de
KÜLTÜR-SANAT 'Muse & Memory' sergisi Galeri Diani’de
Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi'
VBKY'den tarih kitaplığına 3 yeni eser
KÜLTÜR-SANAT VBKY'den tarih kitaplığına 3 yeni eser
Maximum Uniq baharı karşılıyor
KÜLTÜR-SANAT Baharı karşılarken

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.