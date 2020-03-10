Geleceğin üniversitesi nasıl olacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
ADVERTORIAL

Geleceğin üniversitesi nasıl olacak?

Geleceğin üniversitesi nasıl olacak?

Uzun eğitim hayatımızın son aşaması olan üniversite yılları, hem unutulmaz anıların biriktirildiği hem de iş yaşamına hazırlandığımız çok önemli bir zaman dilimi. Bu süreçte sosyalleşmenin, eğlencenin ve eğitimin mükemmel dengesini oluşturabilirsek, gelecek hayatımıza şekil ve yön vermek kolaylaşacaktır.

Geçmişten geleceğe eğitim sisteminden beklentilerimiz de değişiyor. İnternet ve arama motorları sayesinde önceden ezberlememiz gereken pek çok bilgiye, saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Geleceğin eğitim sisteminde, gençlerin ezbercilikten sıyrılması, deneyimleyerek bilgiye kendilerinin ulaşmaları hedefleniyor, bu doğrultuda modeller planlanıyor. Üniversiteden ne beklemeliyiz? sorusunun yanıtı da doğal olarak dönüşüme uğruyor. 

Günümüzde her türlü konforu sağlayan büyük kampüsler, tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek öğretim kadroları, derslerin rahat ve katılımcı bir atmosferde takip edilmesine imkan veren teknolojik amfiler, binlerce kitaptan oluşan zengin kütüphaneler, lezzetli yemekleri keyifli bir ortamda sunan yemekhaneler, kafeler, iş hayatına yönelik simülasyon ve staj imkanları standart hale geldi. 

Üniversitelerin belli konularda uzmanlık eğitiminin verildiği bir yer olması artık yeterli olmuyor. Geleceğin üniversitesi, gençlerin evrensel değerlerle bezenip, zamanın gerektirdiği tüm yetkinliklerle donatılıp, özgür bir bireye dönüştürüldüğü entelektüel bir yer olmalıdır. Bu noktada fark yaratan ise yeni bir eğitim modelini hayata geçirmek.

Proje Tabanlı Eğitim Modeli 

“Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli” ile geleneksel üniversite anlayışını yıkıp, tamamen özgün, geleceğe yön verecek gençleri yetiştirecek yepyeni bir eğitim modelini hayata geçirdi. Modelin temel amacı, öğrencileri, beyinlerine bilgi yüklemeye değil, bilgi üretmeye  yöneltmek.

Üniversitenin ilk yılı için oluşturulan ortak çekirdek programda; öğretim üyeleri "öğreten" yerine birer “mentor” rolü üstleniyor. Böylece öğrenci ihtiyacını kendisi sorgulayarak belirliyor. Gerekli akademik ve profesyonel yetkinlikler, sıradan derslerle değil proje içine yedirilmiş modüllerle öğreniliyor. Böylece öğrenciler 'yaparak' öğreniyor ve öğrendiğini hemen uygulama fırsatı bularak bilgilerini hızla pekiştiriyor, yetkinliklerini sürekli geliştiriyor.

Model, akademik kariyer hedefleyenlere araştırma laboratuvarlarında çalışma, prestijli yayınlarda yer alma ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam fırsatı sunuyor. 

“Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli” ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X