Geleceğin üniversitesi nasıl olacak?

Uzun eğitim hayatımızın son aşaması olan üniversite yılları, hem unutulmaz anıların biriktirildiği hem de iş yaşamına hazırlandığımız çok önemli bir zaman dilimi. Bu süreçte sosyalleşmenin, eğlencenin ve eğitimin mükemmel dengesini oluşturabilirsek, gelecek hayatımıza şekil ve yön vermek kolaylaşacaktır.

Geçmişten geleceğe eğitim sisteminden beklentilerimiz de değişiyor. İnternet ve arama motorları sayesinde önceden ezberlememiz gereken pek çok bilgiye, saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Geleceğin eğitim sisteminde, gençlerin ezbercilikten sıyrılması, deneyimleyerek bilgiye kendilerinin ulaşmaları hedefleniyor, bu doğrultuda modeller planlanıyor. Üniversiteden ne beklemeliyiz? sorusunun yanıtı da doğal olarak dönüşüme uğruyor.

Günümüzde her türlü konforu sağlayan büyük kampüsler, tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek öğretim kadroları, derslerin rahat ve katılımcı bir atmosferde takip edilmesine imkan veren teknolojik amfiler, binlerce kitaptan oluşan zengin kütüphaneler, lezzetli yemekleri keyifli bir ortamda sunan yemekhaneler, kafeler, iş hayatına yönelik simülasyon ve staj imkanları standart hale geldi.

Üniversitelerin belli konularda uzmanlık eğitiminin verildiği bir yer olması artık yeterli olmuyor. Geleceğin üniversitesi, gençlerin evrensel değerlerle bezenip, zamanın gerektirdiği tüm yetkinliklerle donatılıp, özgür bir bireye dönüştürüldüğü entelektüel bir yer olmalıdır. Bu noktada fark yaratan ise yeni bir eğitim modelini hayata geçirmek.

Proje Tabanlı Eğitim Modeli

“Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli” ile geleneksel üniversite anlayışını yıkıp, tamamen özgün, geleceğe yön verecek gençleri yetiştirecek yepyeni bir eğitim modelini hayata geçirdi. Modelin temel amacı, öğrencileri, beyinlerine bilgi yüklemeye değil, bilgi üretmeye yöneltmek.

Üniversitenin ilk yılı için oluşturulan ortak çekirdek programda; öğretim üyeleri "öğreten" yerine birer “mentor” rolü üstleniyor. Böylece öğrenci ihtiyacını kendisi sorgulayarak belirliyor. Gerekli akademik ve profesyonel yetkinlikler, sıradan derslerle değil proje içine yedirilmiş modüllerle öğreniliyor. Böylece öğrenciler 'yaparak' öğreniyor ve öğrendiğini hemen uygulama fırsatı bularak bilgilerini hızla pekiştiriyor, yetkinliklerini sürekli geliştiriyor.

Model, akademik kariyer hedefleyenlere araştırma laboratuvarlarında çalışma, prestijli yayınlarda yer alma ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam fırsatı sunuyor.

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