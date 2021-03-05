Geleceğin yaratıcısı kadınlara destek

Mianqa, malzeme olarak deri artıklarını kullanıyor, özel bir metotla geri dönüştürülen pet şişelerden hazırlanan yüksek kalitede ve şık astarlar kullanıyor. Bu tasarımları da başarılı Türk kadınlarından; Sabiha Gökçen, Afife Jale ve Halide Edip Adıvar gibi isimlerden ilham alarak adlandırıyor.

Marka, KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ile yaptığı iş birliğiyle de hem kadın istihdamını artırıyor hem de bir kez daha kadın emeğinin önemini vurguluyor.

Deri parçalarından oluşan tasarımlar Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı evlerinde bir araya gelen kadınlar tarafından, el emeği ile birleştirilip dokunuyor.

Mianqa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel %20 indirim sunuyor.