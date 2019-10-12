Geleceğin yıldızları Kasımpaşa tesislerinde!

Şırnak’ta bulunan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) sporcuları Barcelona’da düzenlenecek olan Costa Brava futbol turnuvası öncesi Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek burada bir antrenman gerçekleştirdi ve ardından teknik heyet ve futbolcularla sohbet ettiler.

Geçtiğimiz sezon dünya şampiyonu olan UYAFA sporcuları önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Costa Brava futbol turnuvası öncesinde Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Kemal Özdeş ile bir araya gelip sohbet ettikten sonra futbolcularla bir araya gelip fotoğraf çektirdiler.