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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
Davutoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
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HABERTURK.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜM MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Arkadaşlarıma 'Siyasetin Nevruz'u 1 Ekim'dir' dedim. Siyaset önümüzdeki 10 yılı belirleyecek kadar hareketli olacaktır. Bu hareket içinde bizim Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra tempolu yürüyüşümüz devam ediyor.

Bütün muhalefet partileriyle görüşüyoruz. Sayın Akşener misafirimizdi, geçen hafta sayın Karamollaoğlu misafirimiz olmuştu. 1 Ekim itibariyle iktidarın bazı hamleleri olacağı bekleniyordu. Siyasi mühendislik hamleleri, sosyal medya düzenlemesi bekleniyordu. Dün sayın Akşener geldiğinde parlamenter sistemi görüştük. Parlamenter sistemle ilgili Türk siyasetinde ilk kapsamlı, çerçeveli açıklamayı geçen sene 9 Kasım 2020'de Gelecek Partisi olarak yaptık.

"DİYALOG, İŞBİRLİĞİ, İTTİFAK"

Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu da ifade etti. En kapsamlı parlamenter sistem çalışmasının bizim tarafımızdan yapıldığını kadirşinaslıkla ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür ediyorum. Sayın Akşener 26 Mayıs'ta açıklamış olduğu çalışmayı getirdiler. Karşılıklı görüşülecek.

Üç tür ilişki tasavvur ediyoruz. Sistematik bir şekilde. Diyalog, işbirliği, ittifak. Bu üçü ayrı şeyler. Diyalog konusunda kapımız kimseye kapalı değil. Bütün partilerden, sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli'den de randevu istedim. Bize en ağır hakaretlerde de bulunsalar, memleket meselesi varsa ben Hz. Mevlana'nın torunuyum, kimseye git demem. Kimseye önyargılı bakmaksızın görüşürüz.

İşbirliği ise ilkeseldir. Parlamenter Sistem ilkesel olarak bu 6 partinin anlaştığı konudur. 6 parti bu konuda mutabakat halinde. Türkiye tek başına kişiselleştirilmiş bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle değil kurumsallaşmış bir Parlamenter Sistem ile yönetilmeli konusunda anlaşıyoruz. Başka partilerle de çalışma yapıp açıklama yapmayı planlıyoruz. İttifak ise farklı bir şey. Bir seçimle ilgili kader birliği yapmaktır. Parlamenter Sistem ile ilgili işbirliği bir ittifak asla değil.

"DÜZENLEME YAPAR, ALTINDA BOĞULURSUNUZ"

Bir, temsilde adalet, iki, siyasette istikrar. Bu iki hususu gerçekleştiren her seçim yasası faydalıdır. Bugünkü iktidarın hesabı, öyle bir seçim düzenlemesi yapalım ki siyasi istikrarı sağlıyor gibi olsun ama temsilde adaleti sağlamasın. Biz temsil ederim, diğer partiler temsil edilmesin. Burada bir matematik yapmaya çalışıyorlar. Matematiksel mühendisliğin geçerli olmadığı yer siyasettir. Öyle bir hesap yaparsınız ki, statik bir varsayımda bulunur, düzenleme yapar ama altında boğulursunuz.

Önce dereyi görelim sonra paçayı sıvarız. Siyasi parti kurmuşsam, bir siyasi ekibi harekete geçirmişsem, 'Gelin demokrasiyi, devleti ayağa kaldıracağız' diye çıkmışsam, arkadaşlarımla birlikte hedefim Türkiye'yi tek başına yönetme iddiasıdır. Ama tablo ne şekilde tecelli ederse memleket hizmetinden asla kaçmam.

"CUMHURBAŞKANI SORUMLU DEĞİL AMA YETKİLİ"

6 partinin istişaresi devam ediyor, bir deklarasyon yapılmadı. Ortada şu anda ortak açıklaması var. Partilerin görüşleri var. Çerçeve belli, Parlamenter Sistem. Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli milleti korkutmak için 'Eskiye mi gideceksiniz' diyor, asla geriye gidilmez. 12 Eylül sonrası ortaya çıkan çarpık bir sistem. Ceremesini Başbakan olarak ben çektim. Bir genel müdür yardımcısını atamak için seçilmiş başbakan ve cumhurbaşkanının çatışma alanını doğurdu.

Cumhurbaşkanlığı hesap verecekse o zaman yetki vereceksiniz. Cumhurbaşkanı sorumlu değil ama yetkili. Parlamenter sistemin doğasında sembolik, yetkisiz ama sorumlu tutulmayan bir cumhurbaşkanı makamı vardı. Almanya, İngiltere ve birçok yerde böyledir. Parlamenter sisteminde tüm yetkiler Başbakanlık makamında olmalı. Dolayısıyla hesap vermesi gereken, sorumlu da Başbakan olmadı. Cumhurbaşkanı makamı bütün toplumun temsili, vicdani ve psikolojik, moral bir ağırlığı olacak. Hesap sorulmayacağı için yetkili olmayacak. O zaman halk tarafından seçilmesi doğru olmaz. Ayrıca seçim kampanyasında ne diyecek? Ben Türkiye'ye şunları getirmek istiyorum dediğinde bunları yapacak gücü olacak mı? Olmayacak.

12 Eylül Anayasası'nda Evren hep şöyle düşündü, bundan sonra hep genelkurmay başkanları olacak diye düşündü. Ama rahmetli Özal o dengeyi bozdu. En son sayın Erdoğan onu bir güç haline getirip ele geçirmeye çalıştı. Sayın Erdoğan ile sayın Bahçeli bir araya geldiklerinde kısa süreli çay içmeleri oluyor. Kurumsal bir bir araya geliş yok. Biz siyaseti bu anlamda farklı geçmişte farklı ırmaklardan akan siyasi partilerin bir araya gelmesi bizatihi önemlidir. Biz Türkiye'nin geleceği için elimizin taşının altına koyabiliriz. Bu mesaj önemlidir topluma. Bunları konuşarak karşılıklı anlayışla yürütürüz. Parlamenter Sistem'i kabul ettikten sonra o sistemin doğasına uygun bir Cumhurbaşkanlığı oluşur. Orada bir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum.

"TÜRKİYE BİR KİŞİNİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞINA ENDEKSLİ GİBİ"

Son dönemde yapılan tartışmaların en büyük zaafı, sayın Erdoğan'ı tek adamlığa alıştırdığı için herkes tek adam arıyor. Sanki Türkiye ve geleceği bir kişinin başarı ya da başarısızlığına endeksli gibi. Türkiye bir kişiden büyüktür. Dünya beşten büyük olduğu gibidir. Benim için gelecek dönemin garantisi Meclis'in oluşumudur. Biz tek kişiyi seçmeyeceğiz, bir de Meclis seçecek. Dikkatlerimizi tek kişiye odaklamak, cumhurbaşkanı kim olacak diye muhalefet içinde tartışma başlatmak yanlış. Önemli olan seçilmiş Meclis'te parlamenter sistemi inşa edecek olan partilerin belli bir sayıya ulaşması.

O zamana kadar yanlış yapılmazsa, taraflar kendi şahsi hesapları içinde davranmaya kalkışmazlarsa o sayıya ulaşılır. Diyelim ki şu anda Cumhur İttifakı'nı oluşturanların istemediği bir Cumhurbaşkanı seçilmişse onlar da o yetkilerin kullanmasını istemeyeceklerdir.

"O KURUMLARIN ŞİMDİ NASIL ÇÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Gelecek dönemde kimse tereddüt etmesin. Bir seçimler adil ve normal şekilde yapılacak. İki seçim neticesinde çıkacak tablo Türkiye'yi yeni döneme taşıyacak. Bir daha bu ülkede kimse hesap veremeyeceği yetkiyi kullanamayacak. Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Devlet mimarisini yeniden kuracağız. Kurumları ayağa kaldıracağız. Ben o kurumlarla çalıştım. O kurumların şimdi nasıl çürümüş olduğunu görüyorum. O kurumları ayağa kaldırdığımızda başta bulunan Cumhurbaşkanını eğer otoriteye yönelirse durduracak o kurumlardır. Bu konuda halkın önce rahatlaması lazım. Önümüzdeki seçimler adil olacak. Bu adalete halel getirecek tutum sergilenirse onu engellenmek için her türlü mücadeleyi vereceğim.

Bütün Türkiye'de seçim eğitimi veriyoruz. Sandık müşahitlerimizi atamaya başladık. Bizim olduğumuz Meclis'te bir daha kimse tek adam idaresini Türkiye'ye getiremeyecek.

Geçen sene 9 Kasım 2020. Çarpıcı bir tarih. Pazar akşamı damat bakan Instagram'dan istifa etti. Damat bakanının gitmesi tek adamın çöküş yönetimi olduğunu gösteriyor. Biz ise yarın sabah aydınlık gelecek için plan hazırlayacağız dedim. Gelin konuşalım dedik. Sayın Cumhurbaşkanı sırf bana öfkesi dolayısıyla, can evimden vurarak Şehir Üniversitesi'ni kapattı. Benim için yastır ve en büyük zulümdür o üniversitenin kapanması. 40 yıllık emeği yok eden barbarca bir şey. Buna rağmen sayın Cumhurbaşkanından randevu istedim. 1 yıldan bu yana cevap gelmedi.

"İKTİDAR 'GELİN KONUŞALIM' DESE HİÇBİR MUHALEFET PARTİSİ İTİRAZ ETMEZ"

Konuşmak isterlerse diyalog açık, her an konuşurum. 'Tecrübe ettik, gelin beraber konuşalım' dese hiçbir muhalefet partisi buna itiraz etmez. Ben hiç etmem. Etyen Bey (Mahçupyan) bu işin ne kadar zor olduğunu realist bir şekilde ortaya koyuyor. Ben de bu zorluğu aşarız diyorum. Bu zorluğu aşmaktan kastım, karamsar bir tablo sergilemek isteyenler var. Türkiye'de öyle gerilim ortamı oluşacak ki, Türkiye adil bir seçim yapamayacak. Böyle bir ihtimal anında biz buradayız. Demokratik yollarla bu ihtimale karşı mücadele edeceğiz."

Ayrıntılar gelecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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