Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç görevinden istifa etti. Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada Ankara İl Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'ü atadığını bildirildi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EN KISA ZAMANDA 1. OLAĞAN KONGREMİZ GERÇEKLEŞECEKTİR"

Kongre süreçlerinin doğal rekabetçi ortamları içerisinde, Ankara İl Başkanımız istifasını açıklamıştır. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Yapılan istişareler neticesinde Ankara İl Başkanlığımıza, Genel Başkan Yardımcımız Feramuz Üstün atanmıştır. Partimizde kongre süreçleri devam etmekte olup, belirlenen takvim çerçevesinde il kongrelerinin bitiminde ve en kısa zamanda 1. Olağan Büyük Kongremiz gerçekleştirilecektir.

ANKARA İL BAŞKANI İLE 7 İLÇE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, Kurucular Kurulu Üyesi Vahdettin Elbay, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akkoca, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Yavuz Beytullahoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Tülay Saraçlı, Sincan İlçe Başkanı Murat Koca, Altındağ İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, Mamak İlçe Başkanı Yasemin Sivri, Haymana İlçe Başkanı Nihat Demir, Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Ataç, Elmadağ İlçe Başkanı Sedat Öztekin İlçe ve mahalle yönetimleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.