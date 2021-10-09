Gelecek Varlık’ın halka arz başvurusu onaylandı

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Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık’ın halka arzı amacıyla izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru onaylandı.

Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Garanti Yatırım liderliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ait 8,8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26,4 milyon adet pay satışa sunulacak.

Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak.

Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin yüzde 40’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 20’si Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara, yüzde 30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 10’luk bir bölümü ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrıldı.