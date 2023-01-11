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'Gelecekteki Ben' projesinde çocukların çizdiği resimler satışa sunuldu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve milli futbolcu Taylan Antalyalı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen “Gelecekteki Ben” projesi kapsamında çocukların çizdiği resimler NFT’ye dönüştürülerek satışa sunuldu.

'Gelecekteki Ben' projesinde çocukların çizdiği resimler satışa sunuldu
İHA

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV ve milli futbolcu Taylan Antalyalı iş birliği ile hayata geçirilen “Gelecekteki Ben” projesinin ikinci fazında çocukların çizimleri dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV’li çocuklar, hayallerinde yatan meslekleri resmetti. Bu çizimler internet üzerinden satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin tamamı çocukların nitelikli eğitim desteği alması için kullanılacak.

Projenin ilk aşamasında çocukların, sınırları olmayan bir gelecekte hayallerinde yatan meslekleri resmettiği çizimler tişörtler ile ürün haline getirilerek satışa sunulmuştu. Bu şekilde çocukların hayallerini geniş kitlelere ulaştırarak, insanlara onların hayallerini destekleme fırsatı veren, eğitime ve çocuklara verdiği destekle takdir toplayan milli futbolcu Taylan Antalyalı çocukların bu çizimlerini ve oluşturulan ürünleri hem sosyal medya hesabından da paylaşarak, hem de projeyi birçok basın kuruluşuna anlatarak, geniş kitlelere duyurmuştu.

TAYLAN ANTALYALI: AMACIMIZ GELECEK NESİLLERİN DAHA İYİ EĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAK

‘Gelecekteki Ben’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, “Geleceğimiz olan çocukların, hayallerini gerçekleştirmek, onları eğitim alanında daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmak adına, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte hareket ederek projemizi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında, ufku gönülleri kadar geniş olan minik arkadaşlarımızın hayata geçirdiği birbirinden güzel eserleri; ürünlerde yaşattık. Şimdi ikinci faz olarak, ürünleri sürdürülebilir ve sonsuz kılmak adına, dijital hale getiriyoruz. Üretilen NFT’ler, oluşturduğumuz platformda arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla satışta olacak. Projedeki tek amacımız, gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim almaları adına imkanları geliştirmek ve hayal kuran, kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyen minik kalplerimizin her zaman yanında olmak” dedi.

Vakfın Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, “Çocuklarımızın hayallerini ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini çizimlerle anlattığı bu proje, çocuklar için olduğu kadar bizim için de kıymetli. Hayallerin sınır tanımadığı dünyanın imkanlarını çocuklarımıza sunmak ve onları geleceğe daha donanımlı hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecekteki Ben Projesi’yle çocuklarımızın hayallerine ortak olan Taylan Antalyalı’ya ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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