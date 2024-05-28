Geleneği yıktılar: Beyaz giyinme kuralını değiştirip renkli giyinen 13 gelinin fotoğrafı!

Gelenekler, evlilik törenlerinde önemli bir rol oynar. Bunlardan biri de gelinlik giyme geleneğidir: Uzun yıllardır, birçok kültürde gelinler, beyaz gelinlikler giyerek evlenir. Ancak son zamanlarda, bu geleneğe meydan okuyup farklı tercihlerde bulunan gelinler internette bunu paylaşarak gelinlik modasında yeni bir dönemin başlayabileceğini gösteriyorlar. İşte, renkli gelinliklerle evlenen gelinlerin fotoğrafları...