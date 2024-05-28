Geleneği yıktılar: Beyaz giyinme kuralını değiştirip renkli giyinen 13 gelinin fotoğrafı!
Gelinlikler, evlilik törenlerinde geleneksel olarak beyaz renkle ilişkilendirilirken bazı kadınlar bu geleneksel normlara meydan okuyor. Son zamanlarda bir grup cesur gelin, beyaz giyme geleneğine son vererek renkli gelinliklerini sosyal medyada paylaştı. İşte, sizin için geleneksel kuralı yıkan 13 cesur kadının gelinliğinin fotoğrafları ve yorumları!
Gelenekler, evlilik törenlerinde önemli bir rol oynar. Bunlardan biri de gelinlik giyme geleneğidir: Uzun yıllardır, birçok kültürde gelinler, beyaz gelinlikler giyerek evlenir. Ancak son zamanlarda, bu geleneğe meydan okuyup farklı tercihlerde bulunan gelinler internette bunu paylaşarak gelinlik modasında yeni bir dönemin başlayabileceğini gösteriyorlar. İşte, renkli gelinliklerle evlenen gelinlerin fotoğrafları...
''Hiçbir zaman beyaz giyinen birisi olmadım o yüzden pembe iğne iplikli bir elbiseyle evlendim.''
''Bu gelinlikten önce düğünlere biraz karşı olduğumu itiraf etmeliyim.''
''İşte geleneksellikten uzak, tamamen harika olan gelinliğim!''
''Hayallerimdeki elbiseyi giydim ve kimse onun beyaz olmadığı konusunda yorum yapmadı."
''Sanat müzesi düğünümüz için geleneksel olmayan gelinliğim.''
''Çok yağmurlu bir gün olmasına rağmen en mükemmel günümdü.''
''34 haftalık hamileyim ve evlenmeye 48 saat kaldı! İşte, gelinliğim!"
''Düğünümde kırmızı bir elbise giymek istediğimi paylaştığımda hepinizin çok nazik ve yardımsever düşünceleri vardı. İşte, düğünümden bir kare!''
"Bunu denedikten sonra beyaz bir gelinliğe ihtiyacım olmadığına karar verdim."
''Bu benim gelinliğim, nasıl sizce?''
''Gelinliğimi kendim yaptım.''