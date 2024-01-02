Geleneksel hellim yapımı KKTC'ye gelen turistlerin yeni gözdesi

Sabah saatlerinden itibaren mutfağa gelen turistler hem hellimin mayalanması hem de köy ekmeğinin hazırlanışını görme fırsatına erişiyor. Dileyen turistler mutfakta hazırlanan ekmeği kendileri pişirip taze hellim ile kahvaltı edebiliyor. Böylece Avrupa Birliği tarafından tescil edilen hellimin mutfakta yapımıyla da KKTC'nin turizmine katkı sunulması sağlanıyor.

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"SÜTÜ, OĞLAK MAYASI DEDİĞİMİZ KENDİ MAYAMIZ İLE MAYALARIZ"

Serpil Kadıköy, hellimin yapım aşamasının sabahın erken saatlerinde hayvanların sağılan sütlerin kaynatılmasıyla başladığını söyledi.

Hellim ile ekmek yapımı görmek ve bunu deneyimlemek isteyen turist kafilelerinin mutfağına geldiğini anlatan Kadıköy, "Sabah 5-6 gibi koyun ve keçilerimizi sağarız. Sütümüzü mutfağımıza alırız. Sütü hafif ısıtarak mayalarız. Sütü, oğlak mayası dediğimiz kendi mayamız ile mayalarız. Yarım saat mayalandıktan sonra küçük parçalara bölerek bir beze alıp üzerine ağır bir şey koyarak baskıya alırız. İkinci kez mayalanması için tekrar kaynatmaya koyarız. Daha sonra içine tuz ve nane koyarak satışa sunarız. Dileyen turistler burada ekmeğin üretimine de katılabiliyor, dileyenler arka taraftaki fırında ekmek de pişirebiliyor" diye konuştu.