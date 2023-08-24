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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gelibolu'daki yangının şüphelileri hakkında yeni gelişme

        Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının şüphelileri hakkında yeni gelişme

        Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:20
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        Gelibolu'daki yangının şüphelileri hakkında yeni gelişme
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        Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesi sınırları içindeki Küçükanafarta köyünde dün İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesi'ne ait mikserler ve çevre köylerde bulunan su tankerleriyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

        Yangının, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilirken kaynak sırasında çıktığı belirlendi. 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü olayla ilgili A.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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        #gelibolu yarımadası yangın
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