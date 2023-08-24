Gelibolu'daki yangının şüphelileri hakkında yeni gelişme

Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının şüphelileri hakkında yeni gelişme
Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesi sınırları içindeki Küçükanafarta köyünde dün İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesi'ne ait mikserler ve çevre köylerde bulunan su tankerleriyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.
Yangının, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilirken kaynak sırasında çıktığı belirlendi. 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü olayla ilgili A.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.